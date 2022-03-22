Украинцы продолжают обезвреживать как технику русских захватчиков, так и личный состав неприятеля. На днях оккупанты потеряли катер "Раптор".

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Видео обезвреживания катера "Раптор"

Видео уничтожения мариупольскими защитниками русского катера "Раптор". Вот это хорошо!

– подписали ролик.

Напомним, накануне в полку "Азов" сообщили, что за сутки 20 марта украинские защитники уничтожили 2 танка врага, а также 17 оккупантов. Кроме того, защитники Мариуполя утопили вражеский катер проекта "Раптор". Более того – в тот день защитникам города удалось захватить трофейное вооружение врага. Речь идет о РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберном пулемете "Корд", РПО "Шмель".

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