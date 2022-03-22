Командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины обнародовало в сети видео того, как ранним утром горит техника российских захватчиков.

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Военные ССО в очередной раз ликвидировали технику россиян

"Адиос, Амигос", – говорит на ролике украинский защитник. В то время пылает вражеская военная техника, а на фоне слышно кукареканье петуха.

"Промінь б'є в попіл, світанок здіймає.

Півник вкраїнський до співу стає.

Десь на узбіччі русня догоряє,

"Кукуріку" над тілами лунає,

Пісня остання безславній ордє", – подписали видео в Силах спецопераций.

Воины ССО снова уничтожили вражескую технику: смотрите видео