Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України оприлюднило у мережі відео того, як рано-вранці горить техніка російських загарбників.
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Військові ССО вчергове ліквідували техніку росіян
"Адіос, аміґос", – каже на ролику український захисник. У той час палає ворожа військова техніка, а на тлі чутно кукурікання півня.
"Промінь б'є в попіл, світанок здіймає.
Півник вкраїнський до співу стає.
Десь на узбіччі русня догоряє,
"Кукуріку" над тілами лунає,
Пісня остання безславній ордє", – підписали відео у Силах спецоперацій.
Воїни ССО знову знищили ворожу техніку: дивіться відео