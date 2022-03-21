Ніде вам не буде місця на нашій землі

Сухопутні війська ЗСУ опублікували потужне відео про роботу української артилерії. Вони назвали артилерію – точною наукою.

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Також, за словами ЗСУ, артилерія – це пекельна математика. Відтак, ворогу годі чекати пощади від українських військ.

Сухопутні війська заявили, що окупантам ніде немає місця на українській землі.

Не чекайте пощади, вороги. Ніде вам не буде місця на нашій землі,

– йдеться у повідомленні.

Дивіться відео Сухопутних військ ЗСУ

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