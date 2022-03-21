Завдяки артилеристам противник не може прорвати оборону України

Українські військові зустрічають окупантів самохідною артилерійською установкою 2С7 "Піон". ЗСУ цілодобово гостинно "насипають" російським загарбникам.

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З початку вторгнення Росії українські військові продовжили застосовувати цей калібр. Військові кажуть, що "Піон" завдає максимальних втрат орді Путіна.

ЗСУ переважно працюють по колонах окупантів і скупченню їхньої техніки. Особливо дістається забезпеченню ворога.

Саме завдяки артилерійським підрозділам ЗСУ противник не може прорвати оборону України.

Відео роботи 2С7 "Піон"

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