Благодаря артиллеристам противник не может прорвать оборону Украины

Украинские военные встречают оккупантов самоходной артиллерийской установкой 2С7 "Пион". ВСУ круглосуточно гостеприимно "насыпают" российским захватчикам.

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С начала вторжения России украинские военные продолжили использовать этот калибр. Военные говорят, что "Пион" наносит максимальные потери орде Путина.

ВСУ преимущественно работают по колоннам оккупантов и скоплению их техники. Особенно достается обеспечению врага.

Именно благодаря артиллерийским подразделениям ВСУ противник не может прорвать оборону Украины.

Видео работы 2С7 "Пион"

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