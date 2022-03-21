Военные отмечают, что каждый день доказывают оккупантам свои аргументы, почему он напрасно пришел на нашу землю. Также показывают, что думают об их преступлениях.

Читайте также ВСУ остановили оккупантов в направлении Броваров: орки понесли потери и отступили

Воины-артиллеристы со рвением и профессионализмом круглосуточно присылают оккупантам свое "аргументированное мнение" по поводу их преступных действий. А чтобы их точно услышали, используют для этого очень убедительный "мессенджер",

– говорится в сообщении.

Работа украинской артиллерии: смотрите видео