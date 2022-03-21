Нигде вам не будет места на нашей земле

Сухопутные войска ВСУ опубликовали мощное видео о работе украинской артиллерии. Они назвали артиллерию – точной наукой.

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Также, по словам ВСУ, артиллерия – это адская математика. Следовательно, врагу нельзя ждать пощады от украинских войск.

Сухопутные войска заявили, что оккупантам нигде нет места на украинской земле.

Не ждите пощады, враги. Нигде вам не будет места на нашей земле,

– говорится в сообщении.

Смотрите видео Сухопутных войск ВСУ

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