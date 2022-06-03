Яка ситуація на Запорізькому напрямку

Окупанти поповнюють запаси провізії та удосконалюють свої фортифікаційні споруди. Вони докладають всіх зусиль, щоб утримати зайняті позиції і не допустити просування Збройних Сил України.

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Упродовж 2 червня росіяни намагалися зупинити наших військових від просування в районі сіл Новодарівка та Нескучне. Однак своєї мети ворожі підрозділи не досягнули, тому мусили відступити.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв наголосив, що українські бійці ведуть відважну боротьбу та активно нищать окупантів. Так, протягом минулої доби наші воїни ліквідували:

28 ворожих армійців, а ще 41 – поранили;

2 спостережних пункти окупантів,

ворожий склад боєприпасів;

3 танки,

7 одиниць автомобільної техніки,

2 міномети,

7 бойових броньованих машин, а ще одну – захопили.

Величезна шана і безмежна вдячність нашим захисникам та захисницям за те, що Запоріжжя залишається вільним українським містом! За те, що запоріжці мають змогу жити та працювати,

– наголосив Куртєв.

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Загальні втрати окупантів на війні проти України

Російська армія зазнає в Україні колосальних втрат. Лише за минулу добу за ганебне діло полягли щонайменше 100 окупантів. Загальні втрати ворога за весь час війни становлять:

особового складу – близько 30 950 бійців,

танків – 1 367 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 366 одиниць,

артилерійських систем – 675 одиниць,

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць,

засобів протиповітряної оборони – 95 одиниць,

літаків – 210 одиниць,

гелікоптерів – 175 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 одиниць,

крилатих ракет – 121 одиниця,

кораблів / катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 329 одиниць,

спеціальної техніки – 51 одиниця.

Зверніть увагу! За даними джерел 24 каналу у розвідці, окупанти мають нові божевільні ідеї щодо Запорізької області. Зокрема, Кремль хоче провести в регіоні так званий "референдум". Столицею вигаданої республіки росіяни вирішили проголосили окупований Мелітополь. Президент Володимир Путін вже наказав своїм воякам до липня просунутися Запоріжжям якомога глибше.

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