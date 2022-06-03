З території Росії прилетіло не менше сотні ракет

Про масований обстріл прикордонної території України повідомили у Жер прикордонслужбі 3 червня.

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Близько 5 ранку рашисти з кількох напрямків відкрили вогонь по прикордонній території між Чернігівською та Сумською областями,

– йдеться у повідомленні.

Ворог обстрілював Україну реактивними системами залпового вогню та мінометами калібру 120 мм. Загалом з території Росії прилетіло не менше сотні ворожих ракет та мін.

Наслідки обстрілів прикордоння

Прикордонники зауважили, що внаслідок обстрілу суттєвих руйнувань немає. Серед цивільного населення постраждалих, за попередніми даними, теж немає.

В оперативному командуванні "Північ" також повідомили про відсутність втрат серед особового складу та техніки.

Головне про обстріли Сумщини

Сумський район російські військові обстріляли 2 червня після 17 години. Вогонь вели з мінометів, зі своєї території. Гатили по території Миропільської громади, Сумський район.

Там військові нарахували близько 20 прильотів. Наголошують, що жертв та руйнувань немає.

Також росіяни продовжують обстрілювати з Росії прикордонні райони Чернігівської області. Вчора, 2 червня, лише за кілька годин зафіксували понад 20 "прильотів" в одне село.

Останні новини про обстріли прикордоння

Російські військові зберігають активність поблизу українського кордону у Сумській та Чернігівській областях. Ворог наразі не планує наступальних дій, але активно обстрілює мирні міста. Водночас застосовує артилерію, міномети та навіть авіацію.

Оскільки загроза обстрілів існує завжди, місцевим мешканцям потрібно бути пильними та не нехтувати своєю безпекою.

Нещодавно в американському виданні Washington Post заявили, що Росія знову почала нарощувати війська та техніку поблизу кордону з Україною, а саме біля Чернігівської та Сумської областей.

Однак, українські військові наголошують, що ситуація контрольована. ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій.

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