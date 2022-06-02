Військові зазначають, що втрат серед особового складу та техніки немає. Чи є жертви серед місцевого населення чи пошкодження інфраструктури – невідомо.

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Куди вдарили окупанти

З 11:45 до 12:15 – пролунало 12 вибухів у селі Михальчина Слобода ( Новгород-Сіверський район Чернігівщини). Попередньо, ворог використав міномет калібру 120 мм.

З 13:30 до 13:45 – було 10 "приходів" також в районі села Михальчина Слобода. Застосували ту ж зброю.

Постійні обстріли прикордонних районів Чернігівщини

Окупанти обстрілювали Чернігівщину протягом 24 – 25 травня. Зокрема, вночі 25 травня “прилетіло” по Сіверському району. Війська агресора гатили зі ствольної артилерії та мінометів калібру 120 мм.

Вибухи лунали і 22 травня. На Чернігівщині зафіксували щонайменше 6 "прильолів" з території Росії. Ймовірно, прикордонні території обстріляли з АГС (гранатомету, дальність якого понад 800 метрів).

Напередодні, 21 травня, російські військові так само обстрілювали прикордоння Чернігівщини. Там за день зафіксували 15 фактів обстрілу. Зокрема, було 9 "прильотів" в напрямку Грем'яча, ще 6 "прильотів" – в районі Миколаївки.

На Чернігівщині 20 травня близько 14:35 теж було зафіксовано 4 "прильоти" з міномета калібру 120 мм. Обстріли пролунали у районі населеного пункту Грем'яч. Через 15 хвилин зафіксували ще 4 мінометні "прильоти" в напрямку Середини-Буди.

19 травня із артилерії та мінометів ворог здійснив обстріли населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях. Також окупанти завдали ракетного удару по населеному пункту Десна (Чернігівська область).

18 травня вороги знову 7 разів обстріляли ці прикордонні регіони з території Росії. Зокрема, 5 "прильотів" було по Сумщині, ще 2 – на Чернігівщину. Під час обстрілів окупанти використовували крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, а також ствольну та реактивну артилерію.

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