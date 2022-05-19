На цьому ж напрямку він намагається проводити повітряну розвідку за допомогою БпЛА. Про це повідомили в Генштабі 19 травня.
Зверніть увагу Ворог зазнав значних втрат біля Великої Комишувахи і відійшов
Із артилерії та мінометів ворог здійснив обстріли населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях, завдав ракетного удару по населеному пункту Десна. Продовжує спроби ведення повітряної розвідки за допомоги БпЛА на зазначеному напрямку,
– мовиться в повідомленні.
Ситуація в Україні станом на ранок 19 травня: Генштаб
- Основні зусилля ворог зосереджує на Донецькому напрямку.
- На Волинському, Поліському та Бесарабському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському напрямку росіяни продовжують обладнувати додаткові вогневі позиції та захисні споруди в прикордонних районах Брянської та Курської областей.
- На Харківському напрямку окупанти намагалися утримати зайняті рубежі, провести контратаку та поширювали ДРГ.
- На Слов'янському напрямку тривали бої в районі Великої Комишувахи. Ворог зазнав значних втрат та відступив.
- На Лиманському напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитись на раніше зайнятих позиціях.
- На Сєвєродонецькому напрямку окупанти наступали в районі Устинівки, але успіху не мали.
- На Бахмутському напрямку загарбники намагалися штурмувати в районі Золотого-4, але успіху не мали.
- На Авдіївському напрямку ворог наступав в районі Юр'ївки, зазнав втрат та відступив. На Курахівському напрямку ситуація теж безуспішна.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли з артилерії та мінометів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе.
- На Південнобузькому напрямку загарбники обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії Лимани, Пришиб, Трудолюбівку та Нововоронцовку.
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