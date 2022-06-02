Военные отмечают, что потерь среди личного состава и техники нет. Есть ли жертвы среди местного населения или повреждение инфраструктуры – неизвестно.
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Куда ударили кафиры
- С 11:45 до 12:15 – раздалось 12 взрывов в селе Михальчина Слобода (Новгород-Северский район Черниговщины). Предварительно враг использовал миномет калибра 120 мм.
- С 13:30 до 13:45 было 10 "приходов" также в районе села Михальчина Слобода. Применили то же оружие.
Постоянные обстрелы приграничных районов Черниговщины
- Оккупанты обстреливали Черниговщину в течение 24 - 25 мая . В частности, ночью 25 мая "прилетело" по Северскому району. Войска агрессора изготавливали из ствольной артиллерии и минометов калибра 120 мм.
- Взрывы раздавались и 22 мая. В Черниговской области зафиксировали по меньшей мере 6 "прилелов" с территории России. Вероятно, приграничные территории были обстреляны из АГС (гранатомета, дальность которого более 800 метров).
- Накануне, 21 мая, российские военные так же обстреливали границы Черниговщины. Там за день зафиксировали 15 фактов обстрела . В частности, было 9 "прилетов" в направлении Гремяча, еще 6 "прилетов" – в районе Николаевки.
- В Черниговской области 20 мая около 14:35 тоже было зафиксировано 4 "прилета" из миномета калибра 120 мм. Обстрелы прогремели в районе населенного пункта Гремяч. Через 15 минут зафиксировали еще 4 минометных "прилета" в направлении Середины-Буды.
- 19 мая из артиллерии и минометов враг совершил обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях. Также кафиры нанесли ракетный удар по населенному пункту Десна (Черниговская область).
- 18 мая враги снова 7 раз обстреляли эти приграничные регионы с территории России. В частности, 5 "прилетов" было по Сумщине, еще 2 – на Черниговщину. При обстреле оккупанты использовали крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, а также ствольную и реактивную артиллерию.
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