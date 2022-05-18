При обстреле оккупанты использовали крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, а также ствольную и реактивную артиллерию.

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Самый продолжительный обстрел длился около часа. Россияне вели его из минометов со стороны села Зерново по территории одного из приграничных населенных пунктов Шосткинского района Сумщины. К счастью, потерь среди украинских пограничников нет.

Накануне россияне пытались прорвать границу на Сумщине

16 и 17 мая кафиры пытались вести наступление в направлении Сумской области и прорвать оборону региона. Враги пытались работать под прикрытием артиллерии. Кроме артиллерийских обстрелов были обстрелы из гранатометов, минометов и перестрелки из стрелкового оружия. Несколько дней вели бои.

16 мая в бою с диверсантами погиб пограничник Александр Поповченко . 44-летний главный сержант являлся инспектором пограничной службы второй категории. У него остались жена и двое детей.

В общем, Россия и не прекращала обстреливать приграничные территории Сумской области. Но в последнее время обстрелы усилились. Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий считает, что эти бои могут являться признаком того, что Россия ведет разведку боем. То есть кафиры пытаются определить оборонную способность Украины.

Последние обстрелы Сумщины и Черниговщины:

Вооруженные Силы Украины вытеснили российских кафиров с Севера, но россияне продолжают обстреливать Сумскую и Черниговскую области с собственной территории.

В частности, утром 18 мая оккупанты дважды обстреляли из минометов и артиллерии Шосткинский район. После этого обстрелы продолжились. Всего Шосткинский район обстреляли 5 раз.

Больше всего пострадали Белопольская, Ворожбянская и Новослободская общины. В результате обстрела "Градами" разрушены жилые дома. Также сегодня утром кафиры обстреляли село Дмитровка Ахтырского района.

Также в этот же день сообщалось, что вражеские силы обстреляли приграничные с Россией территории в Городнянском районе Черниговской области. Вблизи дачного массива взорвались два десятка российских мин , выпущенных оккупантами. Обстрел сопровождался еще и огнем из крупнокалиберных пулеметов вражеской бронированной техники.

Тем временем количество погибших в городе Десна на Черниговщине, который оккупанты обстреляли 17 мая, выросло до 11 .

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