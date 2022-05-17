Вместе с тем оккупанты совершают вооруженные провокации на самой границе России с Сумской и Черниговской областями. Такую информацию сообщили в Государственной пограничной службе Украины вечером 17 мая.

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Обстрелы оккупантами Сумщины и Черниговщины

В Госпогранслужбе рассказали, что сегодня, 17 мая, от вражеского огня пострадали дома дачного массива в окрестностях одного из пограничных пунктов в Шосткинском районе Сумской области.

Кроме того, зафиксирован вражеский минометный обстрел по приграничной территории в Городнянском районе Черниговской области. Вблизи дачного массива взорвались два десятка российских мин, выпущенных оккупантами со стороны села Зерново в Брянской области России. Отмечается, что этот обстрел сопровождался еще и огнем из крупнокалиберных пулеметов вражеской бронированной техники.

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В общей сложности украинскими пограничниками сегодня уже было зафиксировано 7 случаев применения российскими оккупантами оружия на участке границы с Украиной в пределах Сумской области. На Черниговщине таких обстрелов в сутки было в общей сложности 2 .

Последствия вражеских обстрелов приграничных территорий Сумской и Черниговской областей / Фото ГНСУ

В частности, оккупанты нанесли удар с минометов по украинским территориям со стороны села Локоть. По данным Госпогранслужбы, вчера, 16 мая, именно оттуда в Сумскую область пытались зайти вражеские диверсанты, однако их постигли украинские пограничники, из-за чего они отступили.

В двух случаях рашисты вели стрельбу по приграничной территории своей же страны,

– добавили в ГНС Украины.

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К слову, сегодня украинские военные Госпогранслужбы также наблюдали у границы пролеты российской пилотируемой и беспилотной авиации.

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