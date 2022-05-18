Під час обстрілів окупанти використовували крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, а також ствольну та реактивну артилерію.

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Найтриваліший обстріл тривав близько години. Росіяни вели його з мінометів з боку села Зернове по території одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумщини. На щастя, втрат серед українських прикордонників немає.

Напередодні росіяни намагались прорвати кордон на Сумщині

16 та 17 травня окупанти намагалися вести наступ у напрямку Сумської області та прорвати оборону регіону. Вороги намагались працювали під прикриттям артилерії. Окрім артилерійських обстрілів, були обстріли з гранатометів, мінометів та перестрілки зі стрілецької зброї. Кілька днів поспіль велись бої.

16 травня у бою з диверсантами загинув прикордонник Олександр Поповченко. 44-річний головний сержант був інспектором прикордонної служби другої категорії. В нього залишились дружина та двоє дітей.

Загалом Росія й не припиняла обстрілювати прикордонні території Сумської області. Але останнім часом обстріли посилились. Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький вважає, що ці бої можуть бути ознакою того, що Росія веде розвідку боєм. Тобто окупанти намагаються визначити оборонну здатність України.

Останні обстріли Сумщини та Чернігівщини:

Збройні Сили України витіснили російських окупантів з Півночі, але росіяни продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області з власної території.

Зокрема зранку 18 травня окупанти двічі обстріляли з мінометів та артилерії Шосткинський район. Після цього обстріли продовжились. Загалом нині Шосткинський район обстріляли 5 разів.

Найбільше постраждали Білопільська, Ворожбянська та Новослобідської громади. Внаслідок обстрілу "Градами" зруйновано житлові будинки. Також сьогодні зранку окупанти обстріляли село Дмитрівка Охтирського району.

Також цього ж дня повідомлялося, що ворожі сили обстріляли прикордонні з Росією території у Городнянському районі Чернігівської області. Поблизу дачного масиву вибухнули два десятки російських мін, випущених окупантами. Обстріл супроводжувався ще й вогнем з крупнокаліберних кулеметів ворожої броньованої техніки.

Тим часом кількість загиблих у місті Десна на Чернігівщині, яке окупанти обстріляли 17 травня, зросла до 11.

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