С территории России прилетело не менее сотни ракет

О массированном обстреле пограничной территории Украины сообщили в Жер погранслужбе 3 июня.

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Около 5 утра решисты по нескольким направлениям открыли огонь по приграничной территории между Черниговской и Сумской областями,

– говорится в сообщении.

Враг обстреливал Украину реактивными системами залпового огня и минометами калибра 120 мм. В общей сложности с территории России прилетело не менее сотни вражеских ракет и мин.

Последствия обстрелов приграничья

Пограничники отметили, что в результате обстрела существенных разрушений нет. Среди гражданского населения пострадавших, по предварительным данным, тоже нет.

В оперативном командовании "Север " также сообщили об отсутствии потерь среди личного состава и техники.

Главное об обстрелах Сумщины

Сумской район российские военные обстреляли 2 июня после 17 часов. Огонь уводили из минометов, со своей территории. Гатели по территории Миропольской общины, Сумской район.

Там военные насчитали около 20 прилетов. Отмечают, что жертв и разрушений нет.

Также россияне продолжают обстреливать из России приграничные районы Черниговской области. Вчера, 2 июня, всего за несколько часов зафиксировали более 20 "прилетов" в одну деревню.

Последние новости об обстрелах приграничья

Российские военные сохраняют активность вблизи украинской границы в Сумской и Черниговской областях. Враг пока не планирует наступательные действия, но активно обстреливает мирные города. В то же время, применяет артиллерию, минометы и даже авиацию.

Поскольку угроза обстрелов существует всегда, местным жителям нужно быть бдительными и не пренебрегать своей безопасностью.

Недавно в американском издании Washington Post заявили, что Россия снова начала наращивать войска и технику вблизи границы с Украиной, а именно у Черниговской и Сумской областей.

Однако украинские военные подчеркивают, что ситуация контролируемая. ВСУ готовы к любым сценариям развития событий.

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