Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генштабе ВСУ. Там рассказали, что происходит по каждому направлению.

Важно В центре Северодонецка продолжаются бои, – Генштаб

Актуальная ситуация на фронте по всем направлениям

Волынское и Полесское направления

Здесь основные усилия белорусской армии сосредоточены на том, чтобы охранять государственную границу. В то же время, происходит ротация подразделений спецназначения в приграничных районах. Белорусские военные проверяют готовность специалистов связи и инженерно-технического состава. Угроза ракетных и авиационных ударов с белорусской территории.

Северское направление

Активные боевые действия здесь противник не проводил. Однако россияне обстреляли ракетами гражданскую инфраструктуру близ Гудового. Также в Сумской области обстреляли Бачевск, Ходыно и Славгород.

Слобожанское направление

Противник продолжает готовиться к наступлению, пополняя материальные запасы, вооружение и технику. Враги обстреливают украинские позиции по ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня.

В Харьковском направлении не было активных боевых действий, враг сдерживает силы украинской обороны и обстреливает гражданскую инфраструктуру.

не было активных боевых действий, враг сдерживает силы украинской обороны и обстреливает гражданскую инфраструктуру. В Славянском направлении враг осуществляет инженерное оборудование позиций. Вблизи Длинного россияне нанесли авиаудары. Штурмовые действия захватчиков у Богородичного и Долины успеха не имели.

враг осуществляет инженерное оборудование позиций. Вблизи Длинного россияне нанесли авиаудары. Штурмовые действия захватчиков у Богородичного и Долины успеха не имели. На Донецком направлении российские кафиры продолжают артиллерийские обстрелы.

российские кафиры продолжают артиллерийские обстрелы. На Лиманском направлении враг обстреливал гражданскую инфраструктуру близ Яровой, Щуровой, Старого Каравана и Райгородка. До сих пор продолжаются бои у Студенки.

враг обстреливал гражданскую инфраструктуру близ Яровой, Щуровой, Старого Каравана и Райгородка. До сих пор продолжаются бои у Студенки. На Бахмутском направлении враг обстреливал следующие населенные пункты: Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваху, Николаевку, Берестово, Белогоровку и Врубовку. Возле Врубовки пытался проводить штурмовые действия, но безуспешно.

враг обстреливал следующие населенные пункты: Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваху, Николаевку, Берестово, Белогоровку и Врубовку. Возле Врубовки пытался проводить штурмовые действия, но безуспешно. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях не было активных боевых действий, русские войска обстреливали населенные пункты. Силами отдельных подразделений россияне пытались вести штурмовые действия у Красногоровки и Полтавки. Успеха не было, отошел на предыдущие позиции.

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Северодонецкое направление

Россияне продолжают обстреливать как позиции защитников, так и населенные пункты. Пострадали Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Вблизи Метелкиного и Белогоровки враг пытался вести штурмовые действия и понес потери. В центральной части Северодонецка продолжаются бои.

Южнобужское направление

На Южнобужском направлении в течение суток враг применил минометы, ствольную артиллерию и РСЗО по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Кавказ, Лепетиха, Дмитровка, Осокоровка, Благотворительное, Степная Долина. На отдельных участках Криворожского направления активизировал воздушную разведку и проводил штурмовые действия, однако получил отпор от украинских защитников.

Чтобы удержать границы обороны, кафиры усиливают передовые позиции и перемещают резервы.

Важно! На Попаснянском направлении подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии России понесли значительные потери. Речь не менее 50% личного состава, вооружения и техники.

Карта боевых действий на 3 июня / Фото Liveuamap

Удачи украинских военных за сутки

На Донецком и Луганском направлениях наши защитники отбили 5 атак врага , уничтожили 5 танков, 3 артиллерийские системы, 2 боевые бронированные машины.

Подразделения ПВО сбили три "Орлана-10".

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