Пришлось также уничтожить и много техники, которую бросали в бой кафиры. Детальнее о ситуации там рассказали в возведении за сутки Группировки Объединенных сил.

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Почему количество отраженных атак может возрасти

Количество отраженных атак было актуальным по состоянию на 21 час. Однако потом могла возрасти, поскольку еще продолжались ожесточенные бои на двух локациях. В целом потери россиян в операционной зоне за 2 июня составляют:

5 танков;

3 артиллерийские системы;

2 боевые бронированные машины.

Кроме того, постарались и подразделения противовоздушной обороны. В небе над Донбассом сбили 3 российских беспилотника "Орлан-10".

Россияне продолжают обстрелы мирных городов

Враг продолжает бить разными типами вооружения не только по позициям наших войск, но и мирным населенным пунктам у линии разграничения. За сутки обстреляли около 30 городов и сел Донецкой и Луганской областей.

Эти атаки используют боевую авиацию и различные типы вооружения:

реактивные системы залпового огня;

ствольную артиллерию больших калибров;

танки;

минометы разных систем;

также наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам.

Наши артиллеристы наносят более точные удары

Чиновники оперативно-тактической группировки "Восток" сообщили, что в этот день неплохо поработали их артиллеристы. Им удалось точно поразить командно-наблюдательный пункт кафиров.

В зоне, в которой работает группировка, 2 июня уничтожили:

32 россиян;

2 танка;

1 боевую машину пехоты;

1 бронетранспортер;

2 артиллерийские системы;

1 миномет;

1 беспилотник.

Что происходит на Донбассе

Россияне продолжают свои попытки выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако наши защитники уже долго сдерживают наступление безумного количества войск врагов.

Сейчас самая сложная ситуация на Северодонецком направлении. Там уже несколько дней продолжаются ожесточенные бои внутри города. Ужин 2 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в настоящее время примерно 20% этого населенного пункта являются серой зоной.

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