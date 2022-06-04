Украинские воины продолжают мужественно давать отпор оккупантам. В Генштабе Вооруженных Сил сообщили актуальную информацию по состоянию на 101 день полномасштабной войны.

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Ситуация на Востоке

Активные боевые действия продолжаются на Слобожанском направлении. В районе Шиповатого зафиксировали перемещение колонны техники оккупантов с топливом и боеприпасами, а в обратном направлении эвакуировано около 100 единиц поврежденного вооружения и техники.

На Харьковском направлении российские оккупанты сосредоточивают свои усилия на удержании уже занятых позиций. Захватчики нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в Мохначе.

На Славянском направлении захватчики обстреляли из артиллерии Грушеваху, Татьяновку и Дубровно, чтобы снизить боевой потенциал Вооруженных Сил. Оккупанты пытались штурмовать Богородичное и наступать в районе Вернополья, однако безуспешно.

На Донецком направлении оккупанты обстреливают позиции украинских войск на всей линии столкновения, используя минометы, артиллерию и авиацию.

Основные силы захватчики сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях. В Северодонецке оккупанты ведут штурмовые действия, в городе продолжаются бои. Также россияне пытались наступать в направлении Устиновки, однако безуспешно.

На Бахмутском направлении оккупанты также провели безуспешное наступление и были вынуждены отступить.

На Лиманском направлении оккупанты в районе Старого Каравана пытаются взять под контроль левый берег реки Северский Донец.

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты проводят сковывающие действия.

Темпы продвижения российских захватчиков на направлениях медленные из-за истощения личного состава и низкого боевого духа.

Ситуация на Юге

На Южнобужском направлении оккупанты сосредоточились на позиционной обороне и пытаются атаковать позиции украинских войск.

На Бессарабском направлении, а также в Черноморской и Азовской морских операционных зонах ситуация без существенных изменений.

В Черном море в готовности к применению находятся 3 носителя крылатых ракет типа "Калибр". Стоит отметить, что вчера во время вечерних ракетных обстрелов нашей территории, силы ПВО сбили одну ракету над Одесской и еще 3 над Николаевской областями.



Карта боевых действий по состоянию на 4 июня / Скриншот

Успехи ВСУ в Донецкой и Луганской областях

За прошедшие сутки наши военные отбили 9 атак оккупантов и нанесли захватчикам немалые потери. Так украинские воины ликвидировали:

1 танк;

и артиллерийскую систему;

6 боевых бронированных машин;

2 специальных бронированных автомобиля;

3 единицы автомобильной техники;

1 крылатую ракету;

3 беспилотника.

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