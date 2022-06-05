Наиболее напряженной ситуация остается на Востоке нашего государства. Однако ВСУ имеют успехи в Северодонецком направлении. Украинская армия контролирует большую часть города, кроме восточной части, еще находящейся под оккупацией российских войск.

Уже 31 150 мертвых кафиров и тысячи разрушенной техники: потери врага по состоянию на 5 июня

Актуальная ситуация на фронте по направлениям

На Северском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Стариково и Катериновка Сумской области и Каменская Слобода Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает сосредоточивать резервы для попыток продолжения наступательных действий в направлениях населенных пунктов Изюм, Барвенково и Славянск.

В Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижения подразделений Сил обороны.

Обратите внимание! Русская армия продвинулась юго-восточнее Изюма, захватив населенный пункт Пасека и вернув под свой контроль Довгенькое.

На Донецком направлении кафиры пытаются сдержать защитников и защитниц Украины путем нарушения системы логистического обеспечения.



Карта боевых действий на 5 июня / Скриншот

Россия ведет штурмовые действия в Северодонецке

Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.

Враг нанес 4 ракетных удара с тактического ракетного комплекса Точка-У по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме того, российская армия нанесла ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.

На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка .

На Лиманском направлении враг применил артиллерию вблизи Святогорска, Стародубовки и Николаевки.

На Бахмутском направлении россияне использовали минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам населённых пунктов Торецк, Нью-Йорк, Врубовка, Покровское.

Россияне перебросили более 20 единиц вооружения и военной техники на Бахмутское направление, чтобы доукомплектовать понесшие потери подразделения.

В районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты производят огневое поражение переднего края обороны и тыловых районов наших войск с целью сковывания наших подразделений и недопущения их перегруппировки.

На Южнобужском направлении , в ожидании наступательных действий наших войск, в определенном районе противник провел минирование побережья реки Ингулец.

Враг развернул на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового. Потерпел значительные потери и отошел.

ВСУ отбили 5 атак врага в Донецкой и Луганской областях

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 5 атак врага: уничтожены 3 танка, 4 артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и два БПлА типа "Орлан-10".

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся 5 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Средствами противовоздушной обороны Военно-Морских Сил были поражены 4 крылатых ракеты "Калибр".

В итоге за предыдущие сутки подразделения Сил обороны уничтожили 9 воздушных целей противника.

К теме – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео