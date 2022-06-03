Какая ситуация на Запорожском направлении

Кафиры пополняют запасы провизии и совершенствуют свои фортификационные сооружения. Они прилагают все усилия, чтобы удержать занятые позиции и не допустить продвижения Вооруженных Сил Украины.

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В течение 2 июня россияне пытались остановить наших военных от продвижения в районе деревень Новодаровка и Нескучное. Однако своей цели вражеские подразделения не достигли, поэтому должны были отступить.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев подчеркнул, что украинские бойцы ведут отважную борьбу и активно уничтожают оккупантов. Так, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали:

28 вражеских армейцев, а еще 41 – ранили;

2 наблюдательных пункта оккупантов,

вражеский склад боеприпасов;

3 танка,

7 единиц автомобильной техники,

2 миномета,

7 боевых бронированных машин, а еще одну – захватили.

Огромное уважение и безграничная благодарность нашим защитникам и защитницам за то, что Запорожье остается свободным украинским городом! За то, что запорожцы могут жить и работать,

– подчеркнул Куртев.

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Общие потери кафиров на войне против Украины

Российская армия терпит в Украине колоссальные потери. Только за минувшие сутки за позорное дело пали не менее 100 кафиров . Общие потери врага за все время войны составляют:

личного состава – около 30 950 бойцов,

танков – 1 367 единиц,

боевых бронированных машин – 3 366 единиц,

артиллерийских систем – 675 единиц,

реактивных систем залпового огня – 207 единиц,

средств противовоздушной обороны – 95 единиц,

самолетов – 210 единиц,

вертолетов – 175 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 единиц,

крылатых ракет – 121 единица,

кораблей /катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 329 единиц,

специальной техники – 51 единица.

Обратите внимание! По данным источников 24 канала в разведке, кафиры имеют новые безумные идеи по Запорожской области . В частности, Кремль хочет провести в регионе так называемый "референдум". Столицей придуманной республики россияне решили провозгласить оккупированный Мелитополь. Президент Владимир Путин уже приказал своим воинам к июлю продвинуться по Запорожье как можно глубже.

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