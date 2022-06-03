Какая ситуация на Запорожском направлении
Кафиры пополняют запасы провизии и совершенствуют свои фортификационные сооружения. Они прилагают все усилия, чтобы удержать занятые позиции и не допустить продвижения Вооруженных Сил Украины.
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В течение 2 июня россияне пытались остановить наших военных от продвижения в районе деревень Новодаровка и Нескучное. Однако своей цели вражеские подразделения не достигли, поэтому должны были отступить.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев подчеркнул, что украинские бойцы ведут отважную борьбу и активно уничтожают оккупантов. Так, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали:
- 28 вражеских армейцев, а еще 41 – ранили;
- 2 наблюдательных пункта оккупантов,
- вражеский склад боеприпасов;
- 3 танка,
- 7 единиц автомобильной техники,
- 2 миномета,
- 7 боевых бронированных машин, а еще одну – захватили.
Огромное уважение и безграничная благодарность нашим защитникам и защитницам за то, что Запорожье остается свободным украинским городом! За то, что запорожцы могут жить и работать,
– подчеркнул Куртев.
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Общие потери кафиров на войне против Украины
Российская армия терпит в Украине колоссальные потери. Только за минувшие сутки за позорное дело пали не менее 100 кафиров . Общие потери врага за все время войны составляют:
- личного состава – около 30 950 бойцов,
- танков – 1 367 единиц,
- боевых бронированных машин – 3 366 единиц,
- артиллерийских систем – 675 единиц,
- реактивных систем залпового огня – 207 единиц,
- средств противовоздушной обороны – 95 единиц,
- самолетов – 210 единиц,
- вертолетов – 175 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 единиц,
- крылатых ракет – 121 единица,
- кораблей /катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 329 единиц,
- специальной техники – 51 единица.
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