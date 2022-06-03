Возвращение посольств является свидетельством веры в победу Украины, – Зеленский

На 2 июня в Киеве работают 50 посольств. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам, пишет 24 канал.

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В Киеве возобновляют полноценную деятельность все большее число посольств. По состоянию на сегодняшний день их уже 50. Это очень важно не только практически – для работы дипломатов, но и на символическом уровне,

– подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что каждое новое посольство, которое возвращается в Киев, свидетельствует о том, что мир верит в победу Украины на войне.

Зеленский также рассказал о новой традиции, которую начали 2 июня. Так, теперь церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств будет проходить на территории Софийского собора. Первыми послами, на которых президент принял верительные грамоты в рамках новой церемонии, стали послы Молдовы, Индии и США.

Почему грамоты будут вручать именно в Софийском соборе

Глава государства назвал это место сакральным, историческим и государственным центром украинского народа.

Принимая именно там верительные грамоты у послов, мы демонстрируем, кто такие украинцы, мы и что за нами стоит. Этим мы выражаем наивысшее уважение представителям других народов. Открываемся им. И одновременно показываем, что ожидаем от них такого же уважения,

– объяснил Зеленский.

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Он добавил, что после церемонии приятно пообщался с новыми послами. Украинский лидер надеется, что их работа будет результативна.

Последние новости о войне в Украине

За сутки 2 июня украинские воины в зоне проведения Операции Объединенных сил отразили 5 вражеских атак. Во время боя наши защитники уничтожили 5 вражеских танков, 3 артиллерийские системы, 2 боевых бронированных машин и 3 беспилотника типа "Орлан-10".

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что белорусская армия минует дороги и мосты у границы с нашим государством. Кроме того, сохраняется угроза ракетных ударов по украинским городам с территории Беларуси.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Северодонецк держится и имеет все шансы на увольнение . Сейчас там продолжаются активные уличные бои. Большинство территории города контролируют российские кафиры, а 20% – составляет серую зону.

По словам советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича, наши воины сделали засаду для врага в Северодонецке. Теперь кафиры стягивают все возможные силы, чтобы сохранить свои позиции, а наши бойцы "рвут их, как львы".

Смотрите видео ночного обращения президента к украинцам: