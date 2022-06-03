Об этом 24 каналу сказал журналист из Запорожья, комментируя обнародованное видео взрыва в порту Бердянска.
Россияне попытались остановить продвижение ВСУ на Запорожье, но отступили
По его словам, есть данные, что в этом же порту Бердянска раньше было около 10 взрывов.
Версии по взрыву в порту Бердянска
Журналист заверил, что пока точно неизвестно, кто ответственен за взрыв:
- или это были украинские партизаны,
- или кафиры, которые заявляют, что ведут там якобы "разминирование и уничтожение боеприпасов".
Однако корреспондент убежден, что визуально это то самое место, где в марте сожгли и потопили наши войска их большой десантный корабль "Саратов".
Тогда вместе с ним взорвались цистерны с горючим и склады боеприпасов. Подозреваю, что там на берегу и на дне моря огромное количество неразорвавшихся боеприпасов. Поэтому кафиры пытаются это разминировать. А может они просто "покурили не в том месте",
– сказал журналист.
Но, как отметил корреспондент, там постоянно что-то взрывается и обломки долетают и до оккупантов.
Взрыв в порту оккупированного Бердянска: смотрите видео
Что известно о потоплении корабля "Саратов"
- В марте наши военные нанесли врагу мощный удар – ВСУ уничтожили в порту Бердянска вражеский десантный корабль черноморского флота государства-агрессорки.
- Впоследствии прессслужба ВМС уточнила, что украинские защитники повредили 2 вражеских судна в Бердянске. Оказалось, что их капитаны еще в 2014 году изменили Украине и перешли на сторону оккупантов.
- 25 марта в Генштабе ВСУ уточнили, что крупный десантный корабль "Саратов" был уничтожен, и помогли в этом агенты из России.
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