Об этом 24 каналу сказал журналист из Запорожья, комментируя обнародованное видео взрыва в порту Бердянска.

Россияне попытались остановить продвижение ВСУ на Запорожье, но отступили

По его словам, есть данные, что в этом же порту Бердянска раньше было около 10 взрывов.

Версии по взрыву в порту Бердянска

Журналист заверил, что пока точно неизвестно, кто ответственен за взрыв:

или это были украинские партизаны,

или кафиры, которые заявляют, что ведут там якобы "разминирование и уничтожение боеприпасов".

Однако корреспондент убежден, что визуально это то самое место, где в марте сожгли и потопили наши войска их большой десантный корабль "Саратов".

Тогда вместе с ним взорвались цистерны с горючим и склады боеприпасов. Подозреваю, что там на берегу и на дне моря огромное количество неразорвавшихся боеприпасов. Поэтому кафиры пытаются это разминировать. А может они просто "покурили не в том месте",

– сказал журналист.

Но, как отметил корреспондент, там постоянно что-то взрывается и обломки долетают и до оккупантов.

Взрыв в порту оккупированного Бердянска: смотрите видео



Что известно о потоплении корабля "Саратов"

В марте наши военные нанесли врагу мощный удар – ВСУ уничтожили в порту Бердянска вражеский десантный корабль черноморского флота государства-агрессорки.

Впоследствии прессслужба ВМС уточнила, что украинские защитники повредили 2 вражеских судна в Бердянске. Оказалось, что их капитаны еще в 2014 году изменили Украине и перешли на сторону оккупантов.

25 марта в Генштабе ВСУ уточнили, что крупный десантный корабль "Саратов" был уничтожен, и помогли в этом агенты из России.

Ситуация в Запорожье! На этом направлении российские кафиры удерживают занятые позиции и делают все, чтобы не допустить продвижение ВСУ. В течение 2 июня россияне пытались остановить продвижение украинских защитников в районе сел Новодаровка и Нескучное, однако они потерпели поражение и отступили.



Кроме того, кафиры имеют новые безумные идеи по Запорожской области . В частности, Кремль хочет провести в регионе так называемый "референдум". Столицей придуманной республики россияне решили провозгласить оккупированный Мелитополь. Путин уже приказал своим воинам к июлю продвинуться по Запорожье как можно глубже.

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