Об этом 24 каналу сказал журналист из Запорожья, комментируя обнародованное видео взрыва в порту Бердянска.

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По его словам, есть данные, что в этом же порту Бердянска раньше было около 10 взрывов.

Версии по взрыву в порту Бердянска

Журналист заверил, что пока точно неизвестно, кто ответственен за взрыв:

  • или это были украинские партизаны,
  • или кафиры, которые заявляют, что ведут там якобы "разминирование и уничтожение боеприпасов".

Однако корреспондент убежден, что визуально это то самое место, где в марте сожгли и потопили наши войска их большой десантный корабль "Саратов".

Тогда вместе с ним взорвались цистерны с горючим и склады боеприпасов. Подозреваю, что там на берегу и на дне моря огромное количество неразорвавшихся боеприпасов. Поэтому кафиры пытаются это разминировать. А может они просто "покурили не в том месте",
– сказал журналист.

Но, как отметил корреспондент, там постоянно что-то взрывается и обломки долетают и до оккупантов.

Взрыв в порту оккупированного Бердянска: смотрите видео


Что известно о потоплении корабля "Саратов"

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