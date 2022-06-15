Российские кафиры имеют очень большие проблемы с восполнением своих потерь. Набор нового "пушечного мяса" проваливается, а те, кого таки удается затащить в армию, отказываются воевать против Украины из-за страха потерять жизнь или же стать калекой.
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Кафиры убегают и отказываются воевать
Наши разведчики смогли перехватить очередной разговор двух российских кафиров. Как свидетельствуют их рассказы, боевой дух россиян примерно на том же уровне, что и их перспективы на светлое будущее, а беспокоиться о тех, кто смог выжить и ранен, никто не собирается.
Отказники из Куриллов
Один из кафиров рассказал о том, что уже несколько дней не могут найти товарища, который побежал "не в тот лес". Они предполагают, что он уже в списке "хороших россиян". Кроме того, новоприбывшее подкрепление не собирается лезть на "подвиги" и избегает участия в боевых действиях.
Мы их увели 10 человек. И они должны были заходить за танками. А Кириллов чуть не в лес побежал. И еще двое. У нас приехало 90 человек курильских. Они здесь в шоке. Сегодня половина отказалась,
– рассказал один из оккупантов.
Отсутствие лечения раненых
Его собеседник добавил, что "сейчас так будет повсюду", ведь никто не хочет умирать, а других перспектив у россиян нет. Что касается его самого, то ему удалось отделаться контузией, но ставить его на ноги никто не собирается.
"То под Белгородом, то в Питере. Сейчас под Нижним Новгородом. Контузия. Уши звенят, давление. На два уха оглох. Лежим в госпитале, не лечат. Вообще всем безразлично. Вон, в Питере как академия военно-медицинская, два дня там пробыл. Только кровь там взяли, антибиотики поставили, КТ сделали и все. Больше ничего. Никакого лечения", – рассказал россиянин.
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