Именно вокруг острова 24 февраля было немало российских кораблей, включая флагман черноморского флота крейсер "Москва". Правда впоследствии этот крейсер потерпел роковой ракетный удар у острова Змеиный, и на следующий день утонул, не добравшись до Севастополя.

Впоследствии у самого острова неоднократно были атакованы российские катера. Некоторые из них тоже пошли ко дну с частью экипажа. Часть из них кафиры таки достали из воды.

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Остров Змеиный позволяет оккупантам иметь свою базу в Черном море, откуда около 40 километров до украинского побережья. Поэтому там можно держать вооружение для обстрела украинской территории, а также средства противовоздушной обороны, не подвергая опасности корабли в акватории Черного моря.

Украинские силы неоднократно сообщали, что кафиры планируют взорвать диверсионно-разведывательную группу в устье реки Дунай. И для этого им и нужно прикрытие с острова Змеиный.

Поэтому россияне продолжают опрокидывать на Змеиную дополнительную технику . Еще 3 июня у российских захватчиков было на Змеином 22 единицы техники и вооружения. 6 июня это количество выросло до 29 единиц. Среди вооружения кафиров – три ракетные системы залпового огня "Град", два зенитно-ракетных комплекса "Тор" с транспортно-заряжающей машиной, четыре комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1" также с транспортно-заряжающей машиной. Еще 10 единиц техники закрыты маскировочной сеткой.

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Новое количество техники отмечено и на новой фотографии из космоса за 14 июня. Там были замечены и системы ПВО, бензовозы, радиолокационные системы, а также центр управления.

Синий отмечен на фотографии траншеи, укрепления и камуфляжной сетки. Красным – системы ПВО и другая автомобильная техника.



Размещение систем ПВО и укреплений на острове Змеиный / Фото twitter.com/OSINT88

Там же видно и следует от уничтоженного русского вертолета. Его сбили ракетой еще в начале мая , когда с него на остров десантировались русские военные.

Правда, когда видео было опубликовано, российские пропагандисты убеждали, что якобы это сбивание украинского вертолета во время десантирования. Но потом были вынуждены признать, что на самом деле это они получили нагоняй от украинских защитников.

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