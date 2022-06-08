Еще 3 июня у российских захватчиков было на Змеином 22 единицы техники и вооружения. 6 июня это количество выросло до 29 единиц.

Единый авианосец России "Адмирал Кузнецов", известный как "корабль стыда", не могут сремонтировать

Сейчас в распоряжении кафиров на острове есть три ракетные системы залпового огня "Град", два зенитно-ракетных комплекса "Тор" с транспортно-заряжающей машиной, четыре комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1" также с транспортно-заряжающей машиной. Еще 10 единиц техники закрыты маскировочной сеткой.

Эта техника нужна россиянам для дальнейшей блокады украинских портов. А при необходимости – и обстрел судов, осуществляющих транспортировку украинского зерна. В качестве примера приводится тот факт, что 21 мая 2022 года, когда российские военные угрожали открыть огонь по гражданскому судну Britta K, шедшему под флагом Того из Румынии транзитом через Змеиный. Это указывает, что кафиры на острове морально готовы стрелять по гражданским судам, особенно по судам с украинским зерном, которые сейчас могут загружаться в румынских портах.

Россияне боятся ракетных ударов

Кроме того, системы противовоздушной обороны должны охранять российские корабли от атак с воздуха, а также ракетных ударов с суши. В первую очередь речь идет о "Байракторах". До этого эта миссия была возложена на крейсере "Москва", на котором были размещены соответствующие системы ПВО. Но он с поставленной задачей не справился, сам став жертвой ракетного удара с суши.

Относительно ракетных ударов с суши Украина может использовать противокорабельные крылатые ракеты "Нептун". Именно из таких ракет и был нанесен удар по крейсеру "Москва", из-за которых вражеский корабль затонул.

Также Украина получила от Дании противокорабельные ракеты Harpoon . Предоставили их в конце мая. Такие ракеты Украина получает также от Великобритании и Нидерландов.

Украина получает противокорабельные ракеты Harpoon: Минобороны показало их работу

Правда, получили украинские военные комплекс, который позволяет запускать ракеты только с берега. Однако и он позволит обезопасить украинское побережье от вражеских кораблей. Поэтому они вынуждены держаться на значительном расстоянии от берега.

Смотрите видео об особенностях работы ракет Harpoon