Соответствующую информацию рассказали источники в оборонном ведомстве страны-агрессора. Если же говорить о завершении ремонта, то он задерживается. Поэтому судно могут снова вывести на воду, но раньше в 2024 году.

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"Адмирал Кузнецов" должен был заработать в 2023 году

Известно, что судно было спущено на воду еще в 1985 году. Несколько лет назад "Адмирал Кузнецов" был отправлен на ремонт. Его должны вернуть в строй в 2023 году, но в России до сих пор не могут справиться с приведением его в порядок. Мастера, занимающиеся починкой авианосца, выявили проблемы в его работе. Поэтому приходится задержать судно в доке подольше.

Отметим, что сначала говорилось о том, что "Адмирал Кузнецов" выйдет на воду в 2021 году. Позже дату сдвинули уже к 2023 году.

"Адмирал Кузнецов" загорелся в 2019 году

В конце 2019 года стало известно о пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов". 12 декабря загорелся борт авианосца. В результате погиб один российский военнослужащий, а еще 12 получили ранения.

И даже при ремонте российские умельцы смогли добить судно. В прошлом году оно получило повреждения, когда мастера занимались починкой. Тогда затонул плавучий док, удерживавший судно. Более того, на палубу еще и упал кран.

Авианосец не просто так стал "кораблем позора"

Это название он получил благодаря бывшему министру обороны Великобритании Майклу Феллону. Он в 2017 году обозвал российское судно "кораблем позора". А все потому, что этот авианосец прошел у английского побережья и выбрасывал клубы черного дыма.

Атаки с Черного моря все еще возможны

Об этом свидетельствуют данные оперативного командования "Юг". Известно, что в акватории Черного моря находится 4 корабля и подводная лодка армии России. Все они оснащены 36 крылатыми ракетами.

Поэтому очень важно не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Как только прозвучала сирена – отправляйтесь немедленно к укрытию. Этот простой шаг может спасти вам жизнь.

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