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      Горит единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов", есть пострадавшие: фото, видео

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      Авианосец "Адмирал Кузнецов" / tass.ru

      В Мурманской области России загорелся крейсер-авианосец "Адмирал Кузнецов". Пострадали по меньшей мере 6 человек. Пожар произошел 12 декабря.

      Пожар на крейсере вспыхнул во время ремонтных работ, сообщает ТАСС. Сейчас с верхней палубы идет густой черный дым, площадь пожара – около 600 квадратных метров.

      Обратите внимание: Аварию во время ремонта "Адмирала Кузнецова" будет расследовать спецкомиссия

      На месте происшествия уже работают спасатели. По состоянию на 10.30 загорелось дизельное топливо.

      Mash в телеграмм-канале сообщает, что 6 человек удалось эвакуировать. До сих пор продолжается поиск еще одного человека. Всего – 3 пострадавших, у одного из них черепно-мозговая травма, а у двух других – отравление.

      пожежа адміраз кузнєцов горить росія
      Пожар на авианосце России "Адмирал Кузнецов" / Фото: Baza

      Пока неизвестно, почему возник пожар. Огонь мог вспыхнуть из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтных работ. Предварительно масштабное задымлением произошло из-за горения кабелей.

      Из-за сильного дыма спасатели не могут потушить пожар. Сейчас службы готовят так называемую "пенную атаку", то есть собираются полностью заполнить специальным составом горящее помещение.

      Горит единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов": видео

      Ранее: Авария на "Адмирале Кузнецове" в России: авианосец получил значительные повреждения

      Чем известен авианосец "Адмирал Кузнецов"Тяжелый авианесущий крейсер построенный в последние годы существования Советского Союза на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. В октябре 2016-го Россия отправила авианосец к берегам Сирии, однако через несколько месяцев отозвала оттуда.

      "Адмирал Кузнецов" "прославился", когда во время проплыва по Ла-Маншу из трубы у него начал валить густой черный дым. А в ноябре 2016-го на авианосец не смогли приземлиться сразу два истребителя.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Адмирал Кузнецов Пожар Водный транспорт Новости России
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