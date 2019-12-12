Горит единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов", есть пострадавшие: фото, видео

В Мурманской области России загорелся крейсер-авианосец "Адмирал Кузнецов". Пострадали по меньшей мере 6 человек. Пожар произошел 12 декабря.

Пожар на крейсере вспыхнул во время ремонтных работ, сообщает ТАСС. Сейчас с верхней палубы идет густой черный дым, площадь пожара – около 600 квадратных метров.

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На месте происшествия уже работают спасатели. По состоянию на 10.30 загорелось дизельное топливо.

Mash в телеграмм-канале сообщает, что 6 человек удалось эвакуировать. До сих пор продолжается поиск еще одного человека. Всего – 3 пострадавших, у одного из них черепно-мозговая травма, а у двух других – отравление.



Пожар на авианосце России "Адмирал Кузнецов" / Фото: Baza

Пока неизвестно, почему возник пожар. Огонь мог вспыхнуть из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтных работ. Предварительно масштабное задымлением произошло из-за горения кабелей.

Из-за сильного дыма спасатели не могут потушить пожар. Сейчас службы готовят так называемую "пенную атаку", то есть собираются полностью заполнить специальным составом горящее помещение.

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Чем известен авианосец "Адмирал Кузнецов"Тяжелый авианесущий крейсер построенный в последние годы существования Советского Союза на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. В октябре 2016-го Россия отправила авианосец к берегам Сирии, однако через несколько месяцев отозвала оттуда.



"Адмирал Кузнецов" "прославился", когда во время проплыва по Ла-Маншу из трубы у него начал валить густой черный дым. А в ноябре 2016-го на авианосец не смогли приземлиться сразу два истребителя.