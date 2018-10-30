Авария с "Адмиралом Кузнецовым" в России: авианосец получил значительные повреждения

Появилась новая информация о затонувшем доке и повреждении авианосца "Адмирал Кузнецов", которое произошло в Мурманской области России.

В ночь 30 октября на судоремонтном заводе №82 затонул плавучий док, в котором на ремонте находился единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов".

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Плавучий док начал тонуть именно во время выхода из него авианесущего крейсера.

СМИ писали, что на палубу "Кузнецова" во время аварии рухнул башенный кран.

Официально сообщают, что в результате чрезвычайной ситуации пострадало четверо людей, одного человека считают пропавшим без вести.

По неофициальным данным, пострадавших намного больше и могут быть даже погибшие.

Известно, что повреждения получил сам авианосец.

По словам главы Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексея Рахманова, в результате падения крана авианосец получил повреждения борта выше ватерлинии.

Есть рваное отверстие размером четыре на пять метров,

– цитирует российского чиновника "Интерфакс".

Относительно затонувшего плавдока, то пока неизвестно, будут ли его поднимать на поверхность.

Чем известен авианосец "Адмирал Кузнецов"?

Тяжелый авианесущий крейсер построен в последние годы существования Советского Союза на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. В октябре 2016-го Россия отправила аваносец к берегам Сирии, однако через несколько месяцев отозвала оттуда. "Адмирал Кузнецов" "Прославился", когда во время проплыва Ла-Маншем с трубы у него начал валить густой черный дым. А в ноябре 2016-го на аваносец не смогли приземлиться сразу два истребителя.