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      Авария с "Адмиралом Кузнецовым" в России: авианосец получил значительные повреждения

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      Авария с авианосцем "Адмирал Кузнецов" произошла в России
      Авария с авианосцем "Адмирал Кузнецов" произошла в России / Getty images

      Появилась новая информация о затонувшем доке и повреждении авианосца "Адмирал Кузнецов", которое произошло в Мурманской области России.

      В ночь 30 октября на судоремонтном заводе №82  затонул плавучий док, в котором на ремонте находился единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов".

      Смотрите также: Авианосец "Адмирал Кузнецов" – гордость или горе России?

      Плавучий док начал тонуть именно во время выхода из него авианесущего крейсера.

      СМИ писали, что на палубу "Кузнецова" во время аварии рухнул башенный кран.

      Официально сообщают, что в результате чрезвычайной ситуации пострадало четверо людей, одного человека считают пропавшим без вести.

      По неофициальным данным, пострадавших намного больше и могут быть даже погибшие.

      Известно, что повреждения получил сам авианосец.

      По словам главы Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексея Рахманова, в результате падения крана авианосец получил повреждения борта выше ватерлинии.

      Есть рваное отверстие размером четыре на пять метров,
      – цитирует российского чиновника "Интерфакс".

      Относительно затонувшего плавдока, то пока неизвестно, будут ли его поднимать на поверхность.

      Чем известен авианосец "Адмирал Кузнецов"?
      Тяжелый авианесущий крейсер построен в последние годы существования Советского Союза на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. В октябре 2016-го Россия отправила аваносец к берегам Сирии, однако через несколько месяцев отозвала оттуда. "Адмирал Кузнецов" "Прославился", когда во время проплыва Ла-Маншем с трубы у него начал валить густой черный дым. А в ноябре 2016-го на аваносец не смогли приземлиться сразу два истребителя.

      Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Водный транспорт Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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