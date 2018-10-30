Аварія в "Адміралом Кузнєцовим" у Росії: авіаносець зазнав значних пошкоджень

З'явилась нова інформація про затонулий док та пошкодження авіаносця "Адмірал Кузнєцов", яка сталась у Мурманській області Росії.

В ніч 30 жовтня на судноремонтному заводі №82 затонув плавучий док, в якому на ремонті перебував єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов".

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Плавучий док почав тонути саме під час виходу з нього авіаносного крейсера.

ЗМІ писали, що на палубу "Кузнєцова" під час аварії завалився баштовий кран.

Офіційно повідомляють, що внаслідок надзвичайної ситуації постраждало четверо людей, одну людину вважають зниклою безвісти.

За неофіційними даними, постраждалих набагато більше і можуть бути навіть загиблі.

Відомо, що ушкоджень зазнав сам авіаносець.

За словами глави Об'єднаної суднобудівної корпорації РФ Олексія Рахманова, внаслідок падіння крану авіаносець отримав пошкодження борту вище ватерлінії.

Є рваний отвір розміром чотири на п'ять метрів,

– цитує російського посадовця "Интерфакс".

Щодо затонулого плавдоку, то поки невідомо, чи його підніматимуть на поверхню.

Чим відомий авіаносець "Адмірал Кузнєцов"?Важкий авіаносний крейсер збудований в останні роки існування Радянського Союзу на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві. У жовтні 2016-го Росія відправила аваносець до берегів Сирії, проте через кілька місяців відкликала звідти. "Адмірал Кузнєцов" "Прославився", коли під час пропливу Ла-Маншем зтруби у нього почав валити густий чорний дим. А у листопаді 2016-го на аваносець не змогли приземлитись одразу два винищувачі.