Аварія з єдиним російським авіаносцем "Адмірал Кузнєцов": з'явилось відео
У Мурманській області Росії під час ремонту і модернізації єдиного російського авіносця "Адмірал Кузнєцов" сталась надзвичайна ситуація.
Затонув плавучий док ПД-50. Аварія сталась в ніч на 30 жовтня, саме коли з доку виходив авіаносець.
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За даними місцевого видання "СеверПост", під час аварії впало два баштових крани, один з яких завалився на авіаносець.
Внаслідок аварії є постраждалі і можуть бути жертви.
Четверо постраждалих, троє доставлені в медсанчастину, один – в міську лікарню,
– уточнили "Интерфаксу" у Центрі медицини катастроф Мурманської області.
В одного з постраждалих поранення черевної порожнини і переохолодження, троє у стані середньої тяжкості – вони також зазнали переохолоджень.
Водночас джерела видання повідомляють, що постраждалих може бути набагато більше.
Аварія під час ремонту авіаносця "Адмірал Кузнєцов" у Росії: постраждалих може бути набагато більше
Очевидці поширюють у мережі відео з місця надзвичайної ситуації.
Дивіться відео про аварію під час ремонту авіаносця "Адмірал Кузнєцов" у Росії:
Чим відомий "Адмірал Кузнецов"?
Важкий авіаносний крейсер збудований в останні роки існування Радянського Союзу на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві.
У жовтні 2016-го Росія відправила аваносець до берегів Сирії, проте через кілька місяців відкликала звідти.
"Адмірал Кузнєцов" "Прославився", коли під час пропливу Ла-Маншем зтруби у нього почав валити густий чорний дим.
А у листопаді 2016-го на аваносець не змогли приземлитись одразу два винищувачі.