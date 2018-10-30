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      Аварія з єдиним російським авіаносцем "Адмірал Кузнєцов": з'явилось відео

      5024 Читать новость на русском
      Авіаносець "Адмірал Кузнецов"
      Авіаносець "Адмірал Кузнецов" / Фото із відкритих джерел

      У Мурманській області Росії під час ремонту і модернізації єдиного російського авіносця "Адмірал Кузнєцов" сталась надзвичайна ситуація.

      Затонув плавучий док ПД-50. Аварія сталась в ніч на 30 жовтня, саме коли з доку виходив авіаносець.

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      За даними місцевого видання "СеверПост", під час аварії впало два баштових крани, один з яких завалився на авіаносець.

      Внаслідок аварії є постраждалі і можуть бути жертви.

      Четверо постраждалих, троє доставлені в медсанчастину, один – в міську лікарню,
      – уточнили "Интерфаксу" у Центрі медицини катастроф Мурманської області.

      В одного з постраждалих поранення черевної порожнини і переохолодження, троє у стані середньої тяжкості – вони також зазнали переохолоджень.

      Водночас джерела видання повідомляють, що постраждалих може бути набагато більше.

      аварії ЧП адмірал Кузнєцов Росія
      Аварія під час ремонту авіаносця "Адмірал Кузнєцов" у Росії: постраждалих може бути набагато більше

      Очевидці поширюють у мережі відео з місця надзвичайної ситуації.

      Дивіться відео про аварію під час ремонту авіаносця "Адмірал Кузнєцов" у Росії:

      Чим відомий "Адмірал Кузнецов"?
      Важкий авіаносний крейсер збудований в останні роки існування Радянського Союзу на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві.

      У жовтні 2016-го Росія відправила аваносець до берегів Сирії, проте через кілька місяців відкликала звідти.

      "Адмірал Кузнєцов" "Прославився", коли під час пропливу Ла-Маншем зтруби у нього почав валити густий чорний дим.

      А у листопаді 2016-го на аваносець не змогли приземлитись одразу два винищувачі.

      Теги: Аварії та ДТП Надзвичайні ситуації Водний транспорт Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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