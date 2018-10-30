Аварія з єдиним російським авіаносцем "Адмірал Кузнєцов": з'явилось відео

У Мурманській області Росії під час ремонту і модернізації єдиного російського авіносця "Адмірал Кузнєцов" сталась надзвичайна ситуація.

Затонув плавучий док ПД-50. Аварія сталась в ніч на 30 жовтня, саме коли з доку виходив авіаносець.

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За даними місцевого видання "СеверПост", під час аварії впало два баштових крани, один з яких завалився на авіаносець.

Внаслідок аварії є постраждалі і можуть бути жертви.

Четверо постраждалих, троє доставлені в медсанчастину, один – в міську лікарню,

– уточнили "Интерфаксу" у Центрі медицини катастроф Мурманської області.

В одного з постраждалих поранення черевної порожнини і переохолодження, троє у стані середньої тяжкості – вони також зазнали переохолоджень.

Водночас джерела видання повідомляють, що постраждалих може бути набагато більше.



Аварія під час ремонту авіаносця "Адмірал Кузнєцов" у Росії: постраждалих може бути набагато більше

Очевидці поширюють у мережі відео з місця надзвичайної ситуації.

Дивіться відео про аварію під час ремонту авіаносця "Адмірал Кузнєцов" у Росії:

Чим відомий "Адмірал Кузнецов"?

Важкий авіаносний крейсер збудований в останні роки існування Радянського Союзу на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві.



У жовтні 2016-го Росія відправила аваносець до берегів Сирії, проте через кілька місяців відкликала звідти.



"Адмірал Кузнєцов" "Прославився", коли під час пропливу Ла-Маншем зтруби у нього почав валити густий чорний дим.



А у листопаді 2016-го на аваносець не змогли приземлитись одразу два винищувачі.