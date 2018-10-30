Під Мурманськом затонув док, де перебував на ремонті російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов"

Плавучий док ПД-50 під Мурманськом, де стояв на ремонті російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", затонув через перебої в подачі електроенергії. Внаслідок інциденту постраждали чотири людини.

Про це повідомляє видання BBC з посиланням на керівника прес-служби центру судноремонту "Зірочка" Євген Гладишев.

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Під час інциденту з авіаносцем "Адмірал Кузнєцов" на 82-му судноремонтному заводі в Росляково четверо робітників опинилися у воді, отримали переохолодження, наразі їм надається медична допомога. Загрози їх життю немає,

– повідомив Євген Гладишев.

Зазначається, що спершу на 82-му судноремонтному заводі повідомили, що через перебої в подачі електроенергії цистерни плавучого доку заповнилися водою, і док пішов під воду. Сам крейсер при цьому не постраждав.

"Корпус корабля в результаті інциденту на 82-му заводі не постраждав. Корабель в штатному режимі буксирується до свого причалу на 35-му заводі в Мурманську для продовження планових ремонтних робіт", – сказав представник заводу.

Інформація про постраждалих з'являлася в місцевих ЗМІ та соціальних мережах. Зокрема, за інформацією Мурманська видання "СеверПост", поранення отримали три людини. За даними видання, приблизно опівночі за місцевим часом впали два баштові крани, один з них – на палубу авіаносця.