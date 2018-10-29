Агресія в Азовському морі: які методи Росія зможе використати для ескалації конфлікту

Специфіка Азовського моря не дозволить Росії застосовувати великокаліберні кораблі з великою осадкою для наступу на Україну. Москва зможе лише здійснити висадку батальйону морської піхоти.

Про це заявив командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко у ефірі "Свободи слова".

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Він зазначив, що застосування великородних кораблів з великою осадкою там практично неможливе.

Якщо взяти ті факти, що Росія може акумулювати сили та засоби по внутрішніх своїх річках з Каспію та з Чорного моря, то вона може застосувати кількість на висадку лише батальйону морської піхоти,

– сказав Воронченко.

Воронченко також наголосив, що ситуація в Азовському морі залишається дуже напруженою. За даними Державної прикордонної служби України, там наразі перебувають 120 (українських – 24 канал) кораблів та катерів.

"Однак тих, які можуть діяти, доглядати судна – 36, а тих, які мають достатнє озброєння – лише 24", – зазначив командувач ВМС.

На думку Воронченка, Росія і надалі буде вдаватись до блокування та перешкоджання проходу через Керченську протоку та зупинки українських судів. Насамперед це впливає на економіку регіону та роботу українських портів. На думку головнокомандувача ВМС, ескалація конфлікту є можливою.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.