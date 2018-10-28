Помруть Маріупольський і Бердянський порти: оприлюднено невтішні наслідки агресії Кремля в Азові

Цілком імовірно, що Росія хоче звести нанівець роботу Маріупольского та Бердянського портів у Азовському морі, і задля цієї мети вона може піти на крайні заходи. Якщо таке все ж станеться, то помруть не лише самі порти, а й міста, оскільки їхня економіка прямо від них залежить. Крім того, юуде серйозний удар по бюджету.

Нещодавно міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що через дії Росії у Азовському морі Україна втратила понад 1 мільярд гривень. За його словами, внаслідок постійних зупинок українських кораблів в Азовському морі та Керченській протоці судновласники зазнають збитків за добу у близько 15-50 тисяч, а середній час затримки досягає понад 30 годин.

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Такі гучні слова чинокника, зі свого боку, прокоментував кримський економіст Юрій Смілянський, передає "Обозреватель".

Як зауважив фахівець, Україна може перенаправити потоки вантажу на менш проблематичні порти в Одесі та Чорноморську.

"У цій позиції можуть збільшатися транспортні витрати, не більше того, в дечому буде переглянуто контракти. Сказати, що це завдасть дуже серйозний збиток бюджету, я б так не стверджував" , – каже він.

Щоправда, за його словами, такий варіант створює загрозу закриття роботи Маріупольського та Бердянського портів.

Тоді вмирають порти, а для Бердянська порт – це життя міста, він є одним із основних містоутворюючих підприємств. А це вже удар по державному та місцевому бюджету, місцевий бюджет не витримає, отже держава буде його дотувати. Це гроші з держбюджету, і тут дійсно будуть мільярди,

– наголошує економіст.

Водночас Смілянський не виключає того варіанту, що перед силами РФ у Азовському морі може бути поставлено завдання звести роботу морських портів у цьому регіоні нанівець.

"Виключати те, що Росія піде на крайні заходи для того, щоб не дати можливості функціонувати цим двом азовських портів, ми не можемо", – додав експерт.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.