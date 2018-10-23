Конфлікт в Азовському морі: чому він виник та які втрати несе Україна

Експерти підрахували, що через дії Росії в Азовському морі Україна щомісяця втрачає 100 мільйонів гривень.

Адже простоюють, зокрема, кораблі з продукцією металургії.

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А вона забезпечує чверть від сукупного прибутку нашого експорту. І звісно, ж це військова загроза: Росія ще влітку перекинула в Азовське море ударне угруповання – 40 кораблів. У відповідь Україна будує військову базу в Бердянську.

Місяць тому два українські військові кораблі буксирний катер "Корець" та пошуково-рятувальний корабель "Донбас" вийшли з Одеси, обігнули окупований Крим, пройшли через керченську протоку та направитись до одного з портів у Азовському морі.

Попри заяви російських ЗМІ, що кораблі застарілі і не несуть загрози, все ж кремлівське командування вивело на зустріч ВМС України цілу ударну групу разом із літаками. Кораблі "Донбас" та "Корець" попри провокації пристали біля берегів Бердянська, де до кінця 2018 року Україна планує створити з нуля військово-морську базу, щоб захистити Азовське узбережжя від ворога.

Ми бачимо намагання Росії провести морську блокаду портів в Азовському морі і тому наша позиція не допустити цього. Не буде Російська Федерація домінувати в Чорному та Азовському морі,

– заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

А через декілька днів після спецоперації США офіційно передали українським військово-морським силам 2 патрульних кораблі типу "Айленд".

Ми цінуємо нещодавнє рішення Конгресу США збільшити військову допомогу. І це значний внесок у наші військові витрати, які вже перевищують 6% ВВП,

– сказав Президент України Петро Порошенко.

Україна почала активно готуватися захищати Азовське море з липня, після доручення президента. Зокрема на берегах військові все частіше проводять навчання.

Блокувати рух суден, які прямують в українські порти Росія почала з весни. Після того, як українські прикордонники затримали риболовецьке судно "Норд", яке йшло з Криму під російським прапором і у всіх членів екіпажу були російські паспорти.

Довести, що рибалки намагалися незаконно перетнути кордон українські правоохоронці не змогли, увесь екіпаж відпустили. А от Росія мстити не припинила. У Азовське море перекинула 40 військових катерів. Експерти на повну обговорюють можливість підготовки вторгнення з моря. Однак, йдеться не лише про військову загрозу.

Від морської блокади насамперед страждають українські порти, зокрема у Бердянську та Маріуполі. Їх вантажопотік знизився в середньому на 10-20%. – це десятки мільйонів гривень. Адже ніхто не погодиться співпрацювати з портом, до якого складно чи не реально добратися. Вплинути на Москву намагаються у Європарламенті. Сьогодні, 23 жовтня, у Європарламенті відбуваються слухання щодо ситуації в Азовському морі.

Ми зможемо перейти до наступного кроку. Спробувати разом з нашими Європейськими партнерами обговорити, а які ж можуть бути дії у відповідь. Перш за все звичайно санкції, накладення якихось заборон можливо на відвідування російських портів на Азовському та Чорному морі, якщо вона продовжить блокування українських,

– заявив експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Богдан Яременко.

А проблеми виникають, зокрема і тому, що досі діє договір з Росією, щодо спільного користування Азовським морем від 2003 року. До того ж кордон в Азовському морі з Росією попри багаторічні перемовини так і не узгодили – процес саботувала Москва.

Експерти вважають, що договір про спільне користування Азовським морем необхідно розривати та змінити статус водойми.

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А паралельно укріплювати оборону і бути готовим, що країна-агресор буде заважати або перекриє прохід кораблів до українських портів Бердянська та Маріуполя.