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      Агресія Росії в Азовському морі: Європарламент готує жорстку відповідь

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      Європарламент готує жорстку відповідь на дії Росії в Азовському морі
      Європарламент готує жорстку відповідь на дії Росії в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      У Європарламенті планують ухвалити резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі. Резолюція закликатиме Захід та Євросоюз рішуче діяти у відповідь на агресію Москви.

      Про це повідомляє "Укрінформ".

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      Відповідні дебати пройдуть у вівторок, 23 жовтня, у Страсбурзі. У них візьме участь високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні. Голосування заплановане на четвер, 5 жовтня.

      Текс проекту резолюції ще не оприлюднений. Однак відомо, що ЄП планує засудити дії Росії в Азовському морі, яка на порушує міжнародне морське право, блокуючи судноплавство.

      Окрім того, євродепутати засудять будівництво Росією Кримського мосту. Резолюція закликатиме Захід та Євросоюз рішуче діяти у відповідь на таку поведінку РФ, що може призвести до ескалації конфлікту в Європі.

      Окремо депутати наголосять на підтримці економічних інтересів України у Чорному та Азовському морях.

      Нагадаємо, 6 вересня на засіданні РНБО було ухвалено рішення про невідкладні заходи із захисту національних інтересів України у південних регіонах, акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці. 

      За останні місяці Росія затримала понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.

      КОНФЛІКТ МІЖ РОСІЮ ТА УКРАЇНОЮ У АЗОВСЬКОМУ МОРІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ

       

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини політики Новини Росії Європарламент Євросоюз Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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