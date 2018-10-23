Агрессия России в Азовском море: Европарламент готовит жесткий ответ

В Европарламенте планируют принять резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море. Резолюция будет призывать Запад и Евросоюз решительно действовать в ответ на агрессию Москвы.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Соответствующие дебаты пройдут во вторник, 23 октября, в Страсбурге. В них примет участие высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Голосование запланировано на четверг, 5 октября.

Текс проекта резолюции еще не обнародован. Однако известно, что ЕП планирует осудить действия России в Азовском море, которая нарушает международное морское право, блокируя судоходство.

Кроме того, евродепутаты осудят строительство Россией Крымского моста. Резолюция будет призывать Запад и Евросоюз решительно действовать в ответ на такое поведение РФ, что может привести к эскалации конфликта в Европе.

Отдельно депутаты акцентируют на поддержке экономических интересов Украины в Черном и Азовском морях.

Напомним, 6 сентября на заседании СНБО было принято решение о неотложных мерах по защите национальных интересов Украины в южных регионах акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.

За последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

КОНФЛИКТ МЕЖДУ РОССИИ И УКРАИНОЙ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ