Крупнейший украинский охранный корабль вернулся в Азовское море: фото

Корабль морской охраны "Донбасс" проекта 205П BG-32 Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы находился на ремонте. Теперь судно снова вернулось в строй для охраны государственной границы в акватории Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Читайте также: Россия перебрасывает к Азовскому морю корабли с мощным вооружением: детали

Восстановлением корабля занимался Азовский судоремонтный завод, который завоевал тендерную победу на проведение ремонтных работ.

Понимая напряженность обстановки в Азовском море, необходимость скорейшего возвращения "Донбасса" на службу, специалисты завода в сжатые сроки провели работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистку и покраску корпуса, обслуживание топливных, балластных цистерн и т.п.,

– говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что экипаж корабля также принимал активное участие в ремонтных работах. По возвращении в украинский флот корабль еще должен пройти обязательные ходовые испытания.





Корабль находился на ремонте / Источник: dpsu.gov.ua





Экипаж корабля помогал в ремонтных работах / Источник: dpsu.gov.ua

Напомним, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся к портам Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

О каком корабле идет речь?Пограничные сторожевые корабли проекта 205П – тип советских патрульных катеров. Проект разработан в середине 1960-х годов. В 1967-1989 годах в Ленинграде и Владивостоке было построено 137 таких кораблей, в том числе 3 для Кубы и 4 для Кампучии. Длина корабля – 39,94 метра, водоизмещение – 238 тонн, скорость – 35,6 узла. Экипаж – 30 человек.