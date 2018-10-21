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      Крупнейший украинский охранный корабль вернулся в Азовское море: фото

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      Крупнейший украинский охранный корабль вернулся после ремонта в Азовское море
      Крупнейший украинский охранный корабль вернулся после ремонта в Азовское море / Госпогранслужба Украины

      Корабль морской охраны "Донбасс" проекта 205П BG-32 Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы находился на ремонте. Теперь судно снова вернулось в строй для охраны государственной границы в акватории Азовского моря.

      Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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      Восстановлением корабля занимался Азовский судоремонтный завод, который завоевал тендерную победу на проведение ремонтных работ.

      Понимая напряженность обстановки в Азовском море, необходимость скорейшего возвращения "Донбасса" на службу, специалисты завода в сжатые сроки провели работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистку и покраску корпуса, обслуживание топливных, балластных цистерн и т.п.,
      – говорится в сообщении.

      В ведомстве уточнили, что экипаж корабля также принимал активное участие в ремонтных работах. По возвращении в украинский флот корабль еще должен пройти обязательные ходовые испытания.


      Азовське море Найбільший корабель
      Корабль находился на ремонте / Источник: dpsu.gov.ua

      Азовське море Найбільший корабель
      Экипаж корабля помогал в ремонтных работах / Источник: dpsu.gov.ua

      Напомним, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся к портам Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

      О каком корабле идет речь?Пограничные сторожевые корабли проекта 205П – тип советских патрульных катеров. Проект разработан в середине 1960-х годов. В 1967-1989 годах в Ленинграде и Владивостоке было построено 137 таких кораблей, в том числе 3 для Кубы и 4 для Кампучии. Длина корабля 39,94 метра, водоизмещение 238 тонн, скорость 35,6 узла. Экипаж 30 человек.

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      Теги: Новости Украины Водный транспорт Госпогранслужба Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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