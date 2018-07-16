Порошенко объяснил, какую операцию Россия может готовить против Украины

Кроме того, что Россия на оккупированной ею территории увеличивает свое военное присутствие, так еще благодаря ее дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах. Следовательно, вполне вероятно, Кремль готовит военную операцию атаки на Мариуполь, чтобы можно было нанести значительный экономический удар по Украине.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время рабочей поездки в Одессу, где он инспектировал ход многонациональных международных учений "Си Бриз – 2018", передает его пресс-служба.

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"После незаконной аннексии Крыма мы видим резкий рост эскалации напряжения. Россия на незаконно оккупированной территории резко увеличила свои военные группировки. Впервые там размещено ударную авиацию, новейшие ракетные и зенитные комплексы. Мы видим состав Черноморского флота России, который незаконно располагается в аннексированном украинском Севастополе, а также является усиленным подводными лодками и новыми военными кораблями, вооруженным дальнобойными ракетами морского базирования. Значительно усилены корабельные группировки страны-агрессора в Азовском море", – подчеркнул он.

Как отметил Порошенко, военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе сейчас, к сожалению, является очень напряженной и стала такой после незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией – страной-агрессором.

Вместе с тем политик отметил, что Россия начала незаконно останавливать и проводить досмотр судов, следующих в украинские порты на Азовском море, и это касается как украинских, так и иностранных судов.

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Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения, не исключено – сделать военную операцию атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря. Поэтому сейчас исключительную важность имеет боеспособность и боеготовность Военно-Морских Сил Украины и совместимости с нашими партнерами и союзниками из стран-членов НАТО и союзниками по безопасности в Черноморском регионе,

– подчеркнул Порошенко.

Напомним, в начале июня в Главном управлении разведки подчеркивали, что Россия усиливает оккупационные войска именно на Мариупольском направлении.