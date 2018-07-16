17:06
16 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
25°C 15°C
  • вторник
    20°C 18°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сегодня
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко объяснил, какую операцию Россия может готовить против Украины

252 Читати новину українською
Порошенко допускает, что Россия готовит атаку на Мариуполь
Порошенко допускает, что Россия готовит атаку на Мариуполь / 24 канал

Кроме того, что Россия на оккупированной ею территории увеличивает свое военное присутствие, так еще благодаря ее дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах. Следовательно, вполне вероятно, Кремль готовит военную операцию атаки на Мариуполь, чтобы можно было нанести значительный экономический удар по Украине.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время рабочей поездки в Одессу, где он инспектировал ход многонациональных международных учений "Си Бриз – 2018", передает его пресс-служба.

Читайте также: Морская мощь Украины: командующий ВМС назвал боевые судна, которые должны пополнить флот

"После незаконной аннексии Крыма мы видим резкий рост эскалации напряжения. Россия на незаконно оккупированной территории резко увеличила свои военные группировки. Впервые там размещено ударную авиацию, новейшие ракетные и зенитные комплексы. Мы видим состав Черноморского флота России, который незаконно располагается в аннексированном украинском Севастополе, а также является усиленным подводными лодками и новыми военными кораблями, вооруженным дальнобойными ракетами морского базирования. Значительно усилены корабельные группировки страны-агрессора в Азовском море", – подчеркнул он.

Как отметил Порошенко, военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе сейчас, к сожалению, является очень напряженной и стала такой после незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией – страной-агрессором.

Вместе с тем политик отметил, что Россия начала незаконно останавливать и проводить досмотр судов, следующих в украинские порты на Азовском море, и это касается как украинских, так и иностранных судов.

Читайте также: Россия наглеет в Азовском море: ФСБ задержала судна у берегов Украины

Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения, не исключено – сделать военную операцию атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря. Поэтому сейчас исключительную важность имеет боеспособность и боеготовность Военно-Морских Сил Украины и совместимости с нашими партнерами и союзниками из стран-членов НАТО и союзниками по безопасности в Черноморском регионе,
– подчеркнул Порошенко.

Напомним, в начале июня в Главном управлении разведки подчеркивали, что Россия усиливает оккупационные войска именно на Мариупольском направлении.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Петр Порошенко Новости Мариуполя Аннексия Крыма Президент Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Трамп і Путін: чи завершиться ця зустріч інформаційної бульбашкою, чи все-таки результатом?
сегодня, 17:01 Трамп і Путін: чи завершиться ця зустріч інформаційної бульбашкою, чи все-таки результатом?
Володимир Горбач 34
Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
сегодня, 15:00 Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
Блог Соцмережі 364
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
сегодня, 13:00 "Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Денис Бігус 157
Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
сегодня, 12:01 Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
Блог Соцмережі 1618
Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
сегодня, 08:42 Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
Ольга Черненко 1681
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Лишь недавно отпраздновал день рождения: в госпитале умер воин из Львова
 31 мая , 16:19
Каких решений могут достичь Трамп и Порошенко в Давосе: мнение эксперта
 24 января , 19:02
Гороскоп на 17 июля для всех знаков зодиака
 17 июля , 05:14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук