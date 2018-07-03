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Россия наглеет в Азовском море: ФСБ задержала судна у берегов Украины

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Россия у берегов Украины задержала турецкие сухогрузы Halisdemir и Nazlim
Россия у берегов Украины задержала турецкие сухогрузы Halisdemir и Nazlim / Коллаж 24 канал

В ночь с 2 на 3 июля в Азовском море на юг от Бердянска береговая охрана ФСБ России задержала два судна, которые направлялись в и из Мариуполя. Задержание произошло почти в одной точке.

Об этом сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

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По его информации, 02 июля ориентировочно в 20:30 на расстоянии 12 морских миль (22 км) к югу от Бердянской косы (46°25'59" N 36°45'52" E) береговая охрана ФСБ РФ задержала турецкий сухогруз Halisdemir (IMO: 9517331): судно шло из Мариуполя в Туркель (Турция). Как отметил он, продолжительность задержки составила 2 часа.

В то же время Клименко обнародовал детали задержания судна, шедшего в Мариуполь. Это также был сухогруз, шедший под флагом Турции.

"03 июля примерно в 00:30 на расстоянии 11 морских миль (20 километров) к югу от Бердянской косы (46°28'06" N 36°50'34" E) береговая охрана ФСБ РФ задержала турецкий сухогруз Nazlim (IMO: 7802122), судно шло в Мариуполь. Продолжительность задержки – 3 часа", –  добавил он.

Кроме того активист подчеркнул, что если МИД Украины оперативно придаст эти факты к "морскому" иску Украины в международный суд, то через год-два их туда добавят, а лет через пять рассмотрят.

Напомним, по словам представителя главного управления разведки министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, около 40 российских боевых катеров зашли в акваторию Азовского моря. Кроме того, он отметил, что даже два малых ракетных корабля перебрасывались сюда с Каспии.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Мариуполя Бердянск Водный транспорт Новости России Украина – Россия
Источник: 24 канал
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