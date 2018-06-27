Российская сторона активно начала контролировать все, что происходит в Азовском море, – разведка

Около 40 боевых кораблей применяет Россия в акватории Азовского моря. Это преимущественно катера Федеральной службы безопасности (ФСБ) и военные катера.

Об этом заявил в эфире "5 канала" представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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Скибицкий отметил, что до начала аннексии Крыма Украина так и не договорилась с Россией о морских границах.

Это граница и в Азовском море, и Керченский пролив – его нет. Во-вторых, очень активные действия начались в мае 2018 года. На сегодня по нашим данным военной разведки, около 40 катеров, боевых катеров применяет РФ в акватории Азовского моря. Они зашли. Их раньше в таком количестве не было. Это и катера ФСБ, и военные катера. Даже два малых ракетных корабля перебрасывались из Каспия в Азовское море, это была демонстрация усиления,

– сообщил представитель ГУР.

Скибицкий также подчеркнул, что "Украина проводит ответные меры, которые касаются защиты границ, но действия российской стороны – очень агрессивные".

"Кроме того, они очень активно начали контролировать все, что происходит в Азовском море и всю прибрежную зону в Азовском море... Количество судов, которые подлежат осмотру со стороны РФ, она увеличивается. Сейчас есть другая угрожающая ситуация. Вышел корабль, например, из Мариуполя. Он идет до Керченского пролива и три дня стоит, пока его пропустят под Керченским мостом. Хорошо, если груз долгосрочный, а если это совсем другой груз, пройдет время и гражданские кампании откажутся от наших портов", – рассказал Скибицкий.

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Он добавил, что сейчас есть серьезная угроза с Азовского моря, однако по данным разведки там "еще не достаточно плавсредств, чтобы провести широкомасштабную операцию, однако накопление этого вооружения и войск в Азовском море есть".