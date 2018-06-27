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Російська сторона активно почала контролювати все, що діється в Азовському морі, – розвідка

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Російська сторона активно почала контролювати все, що діється в Азовському морі
Російська сторона активно почала контролювати все, що діється в Азовському морі / Ілюстраційне фото

Близько 40 бойових кораблів застосовує Росія в акваторії Азовського моря. Це переважно катери Федеральної служби безпеки (ФСБ) та військові катери.

Про це заявив в ефірі "5 каналу" представник головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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Скібіцький зазначив, що до початку анексії Криму Україна так і не домовилась з Росією про морські кордони.

Це кордон і в Азовському морі, і Керченська протока – його нема. По-друге, дуже активні дії розпочалися в травні 2018 року. На сьогодні за нашими даними воєнної розвідки, близько 40 катерів, бойових катерів застосовує РФ в акваторії Азовського моря. Вони зайшли. Їх раніше в такій кількості не було. Це і катери ФСБ, і військові катери. Навіть два малих ракетних кораблі перекидались з Каспію в Азовське море, це була демонстрація посилення,
– повідомив представник ГУР.

Скібіцький також наголосив, що "Україна проводить у відповідь заходи, які стосуються захисту кордонів, але дії російської сторони – дуже агресивні".

"Крім того, вони дуже активно почали контролювати все, що діється в Азовському морі і всю прибережну зону в Азовському морі... Кількість суден, які підлягають огляду з боку РФ, вона збільшується. Зараз є інша загрозлива ситуація. Вийшов корабель, наприклад, з Маріуполя. Він іде до Керченської протоки і три доби стоїть, поки його пропустять під Керченським мостом. Добре, якщо вантаж довготерміновий, а якщо це зовсім інший вантаж, пройде час і цивільні кампанії відмовляться від наших портів", – розповів Скібіцький.

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Він додав, що наразі є серйозна загроза з Азовського моря, проте за даними розвідки там "ще не достатньо плавзасобів, аби провести широкомасштабну операцію, проте накопичення цього озброєння і військ в Азовському морі є".

 

Теги: Новини України Новини політики Водний транспорт Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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