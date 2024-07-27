Зокрема були атаковані цілі у Московській, Самарській, Саратовській, Рязанській та Мурманській областях.

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Де були знищені вертольоти

21 липня ГУР МО уразило 2 вертольоти Мі-28 та Ка-226 у Московській області на території акціонерного товариства "Національний центр вертольотобудування Міль і Камов".

Довідка. АТ "НЦВ Миль і Камов" – це авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробленні, виробництві та ремонту вертольотів (лінійки Мі та Ка), а також інших гвинтокрилих літальних апаратів.

Де розміщений завод під Москвою, де були уражені вертольоти: показуємо на карті

Крім цього, 24 липня внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому міністерства оборони Росії "Кряж" у місті Самара.

Аеродром "Кряж" у Самарі: карта

Атаки на 3 аеродроми 27 липня: де вони розміщені

Також 27 липня дрони ГУР МОУ вдарили по трьох військових аеродромах Росії: в місті Енгельс Саратовської області, по "Дягілєво" в Рязанській області та аеродрому "Оленья" в Мурманській області.

На останньому було пошкоджено надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3. Варто зазначити, що від українського кордону до аеродрому "Оленья" близько 1800 кілометрів.

Аеродром "Оленья" на карті:

Аеродром в Дягілєво на карті:

Аеродром "Енгельс" на карті: