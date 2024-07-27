Зокрема були атаковані цілі у Московській, Самарській, Саратовській, Рязанській та Мурманській областях.
Дивіться також Дрони ГУР атакували Росію: пошкоджено аеродроми, бомбардувальник і НПЗ
Де були знищені вертольоти
21 липня ГУР МО уразило 2 вертольоти Мі-28 та Ка-226 у Московській області на території акціонерного товариства "Національний центр вертольотобудування Міль і Камов".
Де розміщений завод під Москвою, де були уражені вертольоти: показуємо на карті
Крім цього, 24 липня внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому міністерства оборони Росії "Кряж" у місті Самара.
Аеродром "Кряж" у Самарі: карта
Атаки на 3 аеродроми 27 липня: де вони розміщені
Також 27 липня дрони ГУР МОУ вдарили по трьох військових аеродромах Росії: в місті Енгельс Саратовської області, по "Дягілєво" в Рязанській області та аеродрому "Оленья" в Мурманській області.
На останньому було пошкоджено надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3. Варто зазначити, що від українського кордону до аеродрому "Оленья" близько 1800 кілометрів.
Аеродром "Оленья" на карті:
Аеродром в Дягілєво на карті:
Аеродром "Енгельс" на карті: