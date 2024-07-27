В частности были атакованы цели в Московской, Самарской, Саратовской, Рязанской и Мурманской областях.
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Где были уничтожены вертолеты
21 июля ГУР МО поразило 2 вертолета Ми-28 и Ка-226 в Московской области на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов".
Где размещен завод под Москвой, где были поражены вертолеты: показываем на карте
Кроме этого, 24 июля в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома министерства обороны России "Кряж" в городе Самара.
Аэродром "Кряж" в Самаре: карта
Атаки на 3 аэродрома 27 июля: где они размещены
Также 27 июля дроны ГУР МОУ ударили по трем военным аэродромам России: в городе Энгельс Саратовской области, по "Дягилево" в Рязанской области и аэродрому "Оленья" в Мурманской области.
На последнем был поврежден сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Стоит отметить, что от украинской границы до аэродрома "Оленья" около 1800 километров.
Аэродром "Оленья" на карте:
Аэродром в Дягилево на карте:
Аэродром "Энгельс" на карте: