Это 24 Каналу заметил военный обозреватель Денис Попович. Он подчеркнул, что Украина систематически поражает военные аэродромы оккупантов.

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"Пока не понятно на самом деле, что там произошло и какие последствия этого события. Но видно, что систематически мы поражаем аэродромы", – сказал он.

Системные поражения

Денис Попович отметил, что, очевидно, на аэродроме "Дягилево" размещалась стратегическая авиация. Силы обороны Украины системно осуществляют такие атаки, чтобы уменьшить авиационный потенциал России. Это очень важно.

Поскольку авиация очень широко используется в этой войне как на стратегическом уровне (запуск крылатых ракет, которые наносят очень много вреда), так и тактическая авиация (очень угрожающая, бьет авиационными бомбами, по фронтовым, пограничным городам и так далее),

– объяснил он.

Также неспокойно было на аэродроме "Энгельс". Это значительно восточнее "Дягилево". По словам военного обозревателя, по обоим аэродромам работали беспилотники.

"По Рязанской области были атаки беспилотных систем. Об этом, кстати, российская сторона докладывала. По "Энгельсу" также это могут быть только беспилотники. Пока мы именно такими средствами можем доставать до подобных мест", – сказал Попович.

Что известно о взрывах

Ночью 27 июля в Рязанской области России было шумно. Россияне сообщали о работе ПВО по беспилотникам в районе НПЗ и возле военного аэродрома "Дягилево", где стоят бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и заправщик Ил-78.

Также беспилотники направились на одну из крупнейших военно-воздушных баз в России – аэродром "Энгельс". Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утверждает, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков якобы нет.