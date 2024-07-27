Це 24 Каналу зауважив військовий оглядач Денис Попович. Він підкреслив, що Україна систематично уражає військові аеродроми окупантів.

До теми Там також військовий аеродром: дрони намагалися атакувати ще й Енгельс

"Поки що не зрозуміло насправді, що там відбулося і які наслідки цієї події. Але видно, що систематично ми вражаємо аеродроми", – сказав він.

Системні ураження

Денис Попович зазначив, що, очевидно, на аеродромі "Дягілєво" розміщувалась стратегічна авіація. Сили оборони України системно здійснюють такі атаки, щоб зменшити авіаційний потенціал Росії. Це дуже важливо.

Оскільки авіація дуже широко використовується у цій війні як на стратегічному рівні (запуск крилатих ракет, які завдають дуже багато шкоди), так і тактична авіація (є дуже загрозливою, б'є авіаційними бомбами, по фронтових, прикордонних містах і так далі),

– пояснив він.

Також неспокійно була на аеродромі "Енгельс". Це значно східніше від "Дягілєво". За словами військового оглядача, щодо обох аеродромів працювали безпілотники.

"Щодо Рязанської області були атаки безпілотних систем. Про це, до речі, російська сторона доповідала. Щодо "Енгельсу" так само це можуть бути лише безпілотники. Поки ми саме такими засобами можемо діставати до подібних місць", – сказав Попович.

Що відомо про вибухи

Вночі 27 липня у Рязанській області Росії було гучно. Росіяни повідомляли про роботу ППО по безпілотниках у районі НПЗ і біля військового аеродрому "Дягілєво", де стоять бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ і заправник Іл-78.

Також безпілотники направилися на одну із найбільших військово-повітряних баз в Росії – аеродром "Енгельс". Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін стверджує, що постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків нібито немає.