Розповідаємо, що відомо про летовище та які літаки там могли перебувати на момент атаки.

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Базуються "тушки", якими атакують Україну

На аеродромі Дягілєво в Рязані дислокується 43 Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу: там стоять бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ і заправник Іл-78.



На аеродромі "Дягілєво" базуються "тушки" / Фото з вікіпедії

Ту-95МС – турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Носій крилатих ракет, зокрема і Х-101.

Ту-22М3 – радянський надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник 1993 року, проте досі експлуатується армією Росії. Це один із найбільш засекречених проєктів СРСР.

Поруч з авіабазою розташований 360-й Авіаційний ремонтний завод.

Де розташоване місто Дягілєво

Раніше телеграм-канали повідомляли, що три бомбардувальники Ту-22 сіли на Дягілєво після останнього вильоту 25 липня.



Летовище на карті / Скриншот Google Maps

Додамо, що відстань від Рязані до кордону з Україною становить близько 700 кілометрів.

Міноборони Росії стверджує, що під час сьогоднішньої їх ППО нібито "знищило" 7 українських дронів над територією Рязанської області. Губернатор Рязані Павло Малков повідомив, що "постраждалих і матеріальних збитків немає".