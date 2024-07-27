Розташована авіабаза за 15 кілометрів автомобільним шляхом від Рязані. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає детально про обстріл і показує на карті локацію, де розташований аеродром "Дягілєво".

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Де розташовний аеродром "Дягілєво"

Саме дрони завдали удару по району, де розташований російський військовий аеродром. За словами ворожих телеграм-каналів, загалом 7 нібито українських безпілотників атакували Рязань.

Звук польоту БпЛА чули жителі відповідного російського регіону близько 05:00, 27 липня.

Розташування військового аеродрому "Дягілєво": дивіться на карті від Google maps

Міноборони Росії стверджує, що так зване ППО "ефективно відпрацювало" по семи українських дронів над територією Рязанської області. Губернатор Павло Малков заявив, що "постраждалих і матеріальних збитків немає".

Від найближчої точки на українському кордоні в Чернігівській області до "Дягілєво" близько 450 кілометрів прямою повітряною траєкторією. Однак невідомо достеменно, звідки запускали безпілотники.

Відстань від українського кордону до "Дягілєво" / Скриншот з Google maps, зроблений 24 Каналом

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Телеграм-канали інформували, що на цей аеродром нещодавно здійснили посадку три бомбардувальники Ту-22М3 та один Ту-95МС. Додамо, що на "Дягілєво" базується 43-й центр бойового застосування та перенавчання льотного складу.

На базі присутні літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78. Крім того, поруч з аеродромом "Дягілєво" розташований авіаційний ремонтний завод.