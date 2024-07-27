Так, росіяни промовилися, що поряд розташований нафтопереробний завод. Кажуть, вибухи вночі їх дуже налякали, передає 24 Канал.

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Міноборони відзвітувало про "успішну" роботу ППО

Про те, що жителі Рязані вночі та вранці лякалися від сильних вибухів, увесь ранок повідомляють російські ЗМІ. Вони ж і розповіли, що безпілотники атакували аеродром "Дягілєво" та нафтопереробний завод.

До Дягілєва рукою подати, у мене вікно відкрито було, від звуків мало не обробилася,

– бідкається одна із мешканок Рязані.

У мережі публікують кадри диму над містом, кажуть, нібито збивали дрони.

Офіційної інформації про наслідки від російської влади немає. Втім, у міноборони Росії вранці уже встигли відзвітувати, що нібито ППО "успішно" перехопила та знищила 7 БПЛА над Курською, 3 – над Білгородською, 2 – над Ростовською, 1 – над Брянською та 1 – над Липецькою областями.

Щодо аеродрому "Дягілєво" відомо, що він став третім військовим летовищем, атакованим за останні два дні.

Після вибухів у Рязані видніється дим / Фото російських ЗМІ